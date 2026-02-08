Il governo sventa il golpe dei giudici sul referendum con l’ok di Mattarella

Il governo ha deciso di intervenire subito per bloccare quello che sembrava un tentativo di sabotaggio sul referendum. Con un consiglio dei ministri convocato in fretta, ha modificato il testo del quesito e confermato le date del 22 e 23 marzo, nonostante le polemiche della sinistra. Sul Colle, Mattarella ha firmato il decreto, mettendo fine alle tensioni e mettendo in chiaro che l’iter si svolgerà come previsto.

Con un cdm d'urgenza, l'esecutivo ha integrato il testo del quesito. Sinistra isterica scontentata dal Colle, che ha firmato il decreto confermando le date del 22 e 23 marzo. Cambia il quesito ma non la data: il Consiglio dei ministri, riunitosi ieri, «vista l'ordinanza dell'Ufficio centrale per il Referendum comunicata il 6 febbraio 2026, ha deliberato di proporre al presidente della Repubblica, per l'adozione del relativo decreto, di precisare il quesito relativo al Referendum popolare confermativo già indetto con il decreto del 13 gennaio 2026 nei termini indicati dalla citata ordinanza, fermo restando lo stesso decreto».

