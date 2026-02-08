Il fronte del no | Non è una sfida tra politica e magistrati ma una minaccia ai diritti di tutti

Brindisi, 20 aprile 2024 – La polemica tra politica e magistrati si accende ancora, ma questa volta il fronte del “no” parla chiaro. Non si tratta di uno scontro tra le toghe e i politici, ma di un problema che riguarda tutti i cittadini. La riforma in discussione, secondo gli oppositori, è lontana dalle esigenze reali dei tribunali e rischia di mettere a rischio i diritti di ognuno di noi. La questione divide le strade della città e apre un dibattito che si fa sempre più acceso.

L'analisi del pm De Nozza e della giudice Nestore: sotto la lente la separazione delle carriere e il rischio di una giustizia "a due velocità" che non accelera i processi ma mina l'uguaglianza dei cittadini BRINDISI - Non una questione di "bottega" tra toghe, ma un bivio costituzionale che tocca da vicino la vita quotidiana di ogni cittadino, una riforma "distante dalle reali necessità dei tribunali". Questo è il messaggio emerso ieri sera (sabato 7 febbraio 2026) durante l'incontro organizzato dal "Comitato per il no" presso l'ex Convento di Santa Chiara. Durante il dibattito organizzato dalla Cgil e moderato dall'avocato Pino Giordano sono intervenuti i magistrati brindisini Giuseppe De Nozza e Barbara Nestore.

