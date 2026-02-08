Il flash mob in centro | Per la forze dell’ordine

Questa mattina, in pieno centro, un gruppo di giovani di Fratelli d’Italia ha organizzato un flash mob per mostrare solidarietà alle forze dell’ordine. In pochi minuti, decine di ragazzi si sono radunati con cartelli e slogan, attirando l’attenzione dei passanti. La manifestazione si è svolta in modo pacifico, senza incidenti, e ha avuto il compito di sostenere chi lavora ogni giorno per mantenere l’ordine pubblico.

Gioventù nazionale di Fratelli d’Italia in piazza per un flash mob di solidarietà alle forze dell’ordine. E tra i presenti anche il deputato Mauro Malaguti e l’assessore Chiara Scaramagli. Così il parlamentare meloniano: "Mentre il Governo sta varando i nuovi decreti sicurezza, che prevedono scudi legali per i poliziotti, trattamenti preventivi per i manifestanti e giro di vite sui coltelli, il presidente della Regione Emilia Romagna Michele De Pascale ha il coraggio di parlare di sicurezza, addossando al governo le colpe di quanto accade. Credo – aggiunge – che per fare simili affermazioni, da parte di un rappresentante della sinistra, occorra essere veramente privi di pudore politico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il flash mob in centro: "Per la forze dell’ordine" Approfondimenti su Gioventù Nazionale Violenza per la manifestazione pro Askatasuna, Fratelli d'Italia lancia flash mob: "Al fianco delle forze dell'ordine" Durante una manifestazione pro Askatasuna a Torino, alcuni manifestanti hanno scatenato violenza nel corso di un corteo. Flash mob “Vogliamo prendere il treno!”, il flash mob di Legambiente Campania Legambiente Campania organizza un flash mob intitolato “Vogliamo prendere il treno!” per sensibilizzare sull’importanza della mobilità sostenibile. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Il Flash Mob 2024 per la Giornata internazionale delle persone con disabilità Ultime notizie su Gioventù Nazionale Argomenti discussi: Bullismo, flash mob Non restare a guardare rinviato; Bologna, 31 gennaio: flash mob per salvare i macachi rinchiusi nei laboratori dell'Università - LAV; Il flash mob in centro: Per la forze dell’ordine; A Bergamo il Flash mob di Lav in ricordo delle vittime della caccia. Marsala: questo pomeriggio il Flash mob contro la riforma NordioSabato 7 febbraio 2026 si terrà in tutta Italia un flash mob nazionale contro la cosiddetta Riforma Nordio. L’iniziativa è promossa da cittadini, cittadine e comitati locali per il No, con ... tp24.it Flash mob contro la violenza di genereLodi, alla vigilia di San Valentino torna l’evento globale One Billiong Rising ... msn.com Circa 800 studenti hanno preso parte a 'Flash - STOP', trasformando la principale piazza del centro in un grande spazio di espressione collettiva facebook «Inciampa, ricorda, danza»: in centro un flash mob per la Memoria x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.