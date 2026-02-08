Il film di Lindsey Vonn era una favola ma già dopo l'infortunio non aveva più alcun senso

Da fanpage.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lindsey Vonn aveva tutto per una grande rimonta, ma un infortunio a Crans-Montana ha messo fine ai suoi sogni olimpici. La sua favola si è fermata, lasciando dietro di sé solo ricordi di un potenziale incompleto.

Quello di Lindsey Vonn poteva essere il più grande comeback della storia dello sport, ma dopo l'infortunio di Crans-Montana partecipare alle Olimpiadi è stato insensato.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

