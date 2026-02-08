Il dg Giuseppe Praticò | La Reggina ha portato a casa una vittoria pesante

La Reggina fa risultato importante a Ragusa. Nonostante una prestazione sotto tono, la squadra di Praticò porta a casa tre punti fondamentali. La vittoria pesa, soprattutto perché arriva lontano da casa e in una partita difficile. I tifosi sperano di vedere presto un miglioramento, ma intanto il successo permette alla squadra di mantenere il passo in classifica.

La Reggina ha portato a casa tre punti pesanti dalla trasferta di Ragusa, pur non fornendo la sua migliore prestazione. “Abbiamo conquistato una vittoria pesante. La Reggina ha fatto la gara che doveva fare. Il bel gioco lo vedremo un'altra volta – ha dichiarato il dg amaranto Giuseppe Praticò.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Approfondimenti su Giuseppe Praticò

La Reggina torna a puntare il dito contro il campo di gioco.

Abanoub Youssef, studente di 19 anni di origini egiziane, è deceduto dopo essere stato accoltellato in classe presso l’istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Giuseppe Praticò

Reggina, il DG Praticò: ‘Vittoria pesante. Il bel gioco? La prossima partita…’Il DG Giuseppe Praticò dopo la sofferta vittoria della Reggina sul campo del Ragusa, parla ai microfoni di radio Febea: ... citynow.it

Si rompe il silenzio in casa Reggina. Praticò: La rosa può e deve ambire alla Serie CSi rompe il silenzio in casa Reggina, con la conferenza stampa che è stata indetta ieri e che, tra i protagonisti, ha visto anche il Direttore Generale del club Giuseppe Praticò: proprio lui, ha ... tuttomercatoweb.com

Il nostro restyling é concluso! Il DS Piero Praticò ha fatto le sue scelte. Adesso buon lavoro a tutti! #USPalmese1912 facebook