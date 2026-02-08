Il Cpa Firenze Sud replica a Fdi e Lega | Attacchi pretestuosi ecco perché

Il Cpa Firenze Sud risponde alle critiche di Fdi e Lega, che lo hanno messo sotto accusa dopo il corteo di Torino. Gli esponenti delle due formazioni politiche hanno parlato di problemi di ordine pubblico e hanno chiesto di riflettere sui centri sociali. Il centro sociale, però, non ci sta e replica duramente, definendo quegli attacchi pretestuosi e senza fondamento. La tensione tra le parti si fa sempre più evidente.

Dopo il corteo di Torino, a Firenze Fdi e Lega puntano il dito contro il Cpa Firenze Sud e rilanciano la lettura in chiave di ordine pubblico, chiedendo una "riflessione sui centri sociali". Per il Cpa, però, non è un invito neutro: è "un'operazione politica che usa gli scontri come schermo per non parlare del significato della mobilitazione". Il centro sociale definisce l'attacco "pretestuoso" e contesta la riduzione di una manifestazione di decine di migliaia di persone a un problema di sicurezza. L'obiettivo, sostiene, è spostare il confronto dal terreno politico e sociale a quello repressivo, "alimentando una narrazione emergenziale che torna ciclicamente ogni volta che il dissenso diventa visibile".

