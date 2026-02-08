Il commento Se alla fine vince soltanto la paura

Fabio Paratici era arrivato con l’idea di portare ordine e disciplina alla squadra. Invece, ancora oggi, sembra che tutto resti in bilico tra speranze e paure, con i giocatori che faticano a seguire le indicazioni e a mettere in pratica quanto richiesto. La sensazione è che, alla fine, a vincere possa essere solo la paura di sbagliare, lasciando tutto come prima.

Zetti Pensavamo che l'arrivo di Fabio Paratici potesse davvero dare una scossa. Che una figura capace e autorevole, in grado di farsi seguire e rispettare, potesse rimettere in riga un gruppo 'indisciplinato' come una classe senza professore, un gruppo che non si è ancora reso conto di quello che sta rischiando. Forse ci vorrà tempo, ma intanto le partite scorrono e la Fiorentina continua a perdere terreno. Paratici non va in campo, sono i giocatori a dover invertire la rotta il prima possibile perché il punticino ottenuto col Torino suona come l'ennesima occasione perduta da una squadra ancora incapace di calarsi nella giusta mentalità.

