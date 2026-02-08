Il comitato pro diga di Vetto ai geologi | No a catastrofismi VIDEO

Il comitato pro-diga di Vetto smentisce le accuse dell’Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna. I rappresentanti del comitato affermano di non credere a scenari apocalittici e ribadiscono che l’opera sarà sicura. La questione resta aperta, ma intanto la discussione si accende tra chi sostiene la diga e chi teme rischi per la valle.

Il comitato pro-diga di Vetto ha risposto con fermezza alle recenti perplessità sollevate dall’Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna riguardo alla fattibilità della costruzione di un invaso nella Val d’Enza, respingendo l’idea di scenari catastrofici e ribadendo la propria fiducia nella sicurezza dell’opera. La replica, giunta dopo giorni di dibattito tecnico, mira a rassicurare l’opinione pubblica e a contrastare le preoccupazioni espresse dagli esperti riguardo alla presenza di numerose frane nell’area individuata per la diga. L’iniziativa, sostenuta da tempo dal comitato, si scontra con i dubbi sollevati da professionisti che sottolineano la necessità di valutazioni approfondite per garantire la stabilità del territorio e la sicurezza delle comunità circostanti.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Vetto Diga Diga di Vetto, i geologi: "Frane attive, acque sotterranee e trasporto solido, servono approfondimenti più estesi" La Diga di Vetto resta al centro delle discussioni. Verso la diga di Vetto. Il comitato per il sì: "Il territorio la vuole" Il Comitato per il sì alla diga di Vetto sostiene che il territorio desidera questa opera per contrastare la siccità e tutelare l’ambiente locale. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Vetto Diga Il comitato pro diga di Vetto ai geologi: No a catastrofismi. VIDEOREGGIO EMILIA – Lo storico comitato che sostiene la realizzazione dell’invaso in val d’Enza replica all’ordine dei geologi dell’Emilia-Romagna che nei giorni scorsi aveva sollevato una serie di perple ... reggionline.com Diga, nasce il comitato dei ’No’: Errore storicoC’è il rischio concreto di un enorme spreco di risorse pubbliche e d’una scelta irreversibile calata dall’alto. Chiamo trasparenza, approfondimenti veri e un confronto pubblico reale sulla diga. Il ... ilrestodelcarlino.it Al lavoro dal 9 febbraio prossimo, la dirigente è stata nominata dal commissario straordinario dell’Azienda Usl con il parere favorevole del Comitato di distretto [LEGGI] facebook

