Il Comitato di Difesa dell’area verde dei laghetti di Lammari | Aria inquinata nella Piana

Il Comitato di Difesa dell’area verde dei laghetti di Lammari lancia l’allarme: l’aria nella piana di Lucca è troppo inquinata e mette a rischio la salute dei cittadini. Non basta promettere nuove strade per risolvere il problema, serve intervenire subito per migliorare la qualità dell’aria.

L’aria che respiriamo nella piana di Lucca è un pericolo per la salute, un’emergenza che richiede interventi urgenti e che non può essere ignorata dietro la promessa di nuove infrastrutture stradali. È l’allarme lanciato dal Comitato di Difesa dell’area verde dei laghetti di Lammari, che attraverso il suo portavoce, il dottor Franco Antonio Salvoni, denuncia una situazione critica, definendo la piana lucchese una delle zone più inquinate d’Italia, equiparabile alla ben più nota e problematica pianura padana. La denuncia, arrivata l’8 febbraio 2026, non è un semplice grido d’allarme, ma un appello basato su dati scientifici e una consapevolezza maturata nel corso di anni di osservazione e studio dell’impatto ambientale sulla salute pubblica.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Lammari Laghetti

Dopo l’allarme dell’Arpac sul superamento delle polveri sottili Pm10, i sindaci di San Felice a Cancello e Santa Maria a Vico, Emilio Nuzzo e Andrea Pirozzi, adottano misure urgenti per tutelare la qualità dell’aria e la salute dei cittadini.

A partire dai prossimi sei mesi, prenderanno il via i lavori di demolizione e bonifica dell’area ex Sgl Carbon ad Ascoli.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Lammari Laghetti

Argomenti discussi: Difesa. CISL FP: Il destino del personale civile nelle mani del Comitato strategico per la riforma delle Forze Armate. Ascoltare i lavoratori | Cisl Fp | Funzione Pubblica; Valdarno fiorentino, nasce il Comitato per il No al referendum Giustizia; Il Comitato Difesa Sviluppo Aeroporto degli Iblei non si rassegna ai silenzi di chi non ha in mano le sorti dell’aeroporto di Comiso; Marina Militare e civili della Difesa, a Taranto il futuro passa dal Comitato strategico di Crosetto.

Cannitello preoccupata dalle mareggiate, ma il Comitato in difesa della costa incontra la Regione: grazie a loro e a Cannizzaro per averci accoltoIl Comitato Difesa Costa Cannitello esprime un sentito ringraziamento alla Regione Calabria per l’attenzione e la disponibilità dimostrate nei confronti delle criticità che interessano il nostro lito ... strettoweb.com

Difesa della costa di Cannitello: incontro in Regione Calabria tra ascolto, impegni e urgenzeUn confronto istituzionale atteso e necessario quello che si è svolto martedì 3 febbraio presso la Cittadella regionale, dove il Comitato Difesa Costa Cannitello ha finalmente trovato ascolto e dispon ... reggiotv.it

Comitato per la difesa del verde pubblico facebook