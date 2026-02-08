il codice promozionale fanduel offre $ 200 per il big game

Questa notte, FanDuel ha annunciato una promozione speciale per il Super Bowl LX. Chi si iscrive ora può ricevere 200 dollari di bonus per scommettere sull’evento. La promozione mira ad attirare più appassionati, offrendo un incentivo in più per seguire la grande finale del campionato statunitense.

2026-02-08 22:23:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Uno dei più grandi eventi sportivi dell’anno nel calendario statunitense è finalmente arrivato e non c’è modo migliore per celebrare il Super Bowl LX che con una generosa promozione. Fortunatamente, l’incredibile FanDuel Sportsbook offre ai nuovi scommettitori un’enorme offerta di benvenuto di Scommetti $ 5. Ottieni $ 200 in scommesse bonus se vinci quando crei un account e rispetti tutti i requisiti! Offerta consigliata Scommetti $ 5 e ottieni $ 300 nelle scommesse bonus se vinci Problema con il gioco d’azzardo? Chiama il numero 1-800-GAMBLER. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

