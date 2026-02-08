il caso viareggio lo tsunami baccelli agita le primarie dem

La corsa alle primarie del centrosinistra a Viareggio si fa più accesa. Le tensioni tra i candidati crescono e il rischio di una divisione interna si fa sempre più concreto. Nel frattempo, il centrodestra si muove con più calma, dopo aver approvato il bilancio in Consiglio e cercando di rafforzare il dialogo con il civismo di Del Ghingaro. La situazione resta incerta e il clima tra gli schieramenti si fa sempre più teso.

Il centrosinistra verso un crinale dove le primarie sembrano somigliare a una lotta fratricida. Il centrodestra, dopo aver consentito il via libera del bilancio in Consiglio, sembra voler dare sostanza al dialogo appena avviato col civismo targato Del Ghingaro. Quella appena conclusa è stata una settimana a dir poco convulsa per la politica viareggina, dove le varie formazioni affilano le armi per le amministrative. E c’è chi le affil anche in casa propria. È il caso del centrosinistra, sulle cui primarie si è abbattuto il ciclone Stefano Baccelli. Appena Spazio Progressista ha annunciato l’ufficializzazione di Baccelli come proprio candidato alle primarie, è arrivata la reazione del Pd di Viareggio e della Versilia, che hanno chiesto un provvedimento disciplinare contro l’ex presidente della Provincia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

L’ex assessore regionale Baccelli ha annunciato ufficialmente la sua candidatura alle primarie del centrosinistra per le elezioni comunali di Viareggio nel 2026.

Stasera al Cantiere del centrosinistra si terrà un momento significativo nel percorso che porterà alle elezioni primarie di primavera a Viareggio.

