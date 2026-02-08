Il caso accorpamenti Scatta l’effetto cascata | Meno lavoro a scuola Organici più poveri

Questa mattina si è diffusa la notizia che gli accorpamenti nelle scuole stanno portando a una riduzione del personale e alla chiusura di alcuni plessi. Le scuole coinvolte stanno già iniziando a fare i conti con gli effetti di questa scelta, che si traduce in meno posti di lavoro e in alcune strutture che rischiano di rimanere chiuse. La situazione si sta rapidamente aggravando, e molte famiglie e insegnanti si chiedono cosa succederà nei prossimi mesi.

L’unica conseguenza certa degli accorpamenti scolastici ê la chiusura dei plessi e la perdita di posti di lavoro. È quanto sostiene Giandomenico Lotito, segretario provinciale Flc Cgil. "La procedura è ancora all’inizio – spiega – anche se il direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale ha già incontrato sindacati e presidi. Dobbiamo attendere per capire in che modo verrà declinato l’accorpamento di agrario Anzilotti e liceo Lorenzini a Pescia, dei due comprensivi di Monsummano che diventeranno uno solo e delle scuole di Larciano e Lamporecchio che subiranno una fusione". Il nuovo direttore regionale delle scuole è Luciano Tagliaferri, designato meno di un mese fa proprio dal Ministero Valditara che aveva deciso di trasferire il precedente dirigente Ernesto Pellecchia in Umbria. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il caso accorpamenti. Scatta l’effetto cascata: "Meno lavoro a scuola. Organici più poveri" Approfondimenti su Accorpamenti Scolastici Taglio Irpef 2026, effetto mediatico o reale? Riduzione dal 35% al 33% per i redditi tra € 28mila e 50mila annui, esclusi i più poveri e i più ricchi Più si è poveri e meno fa paura il clima che cambia: una cosa molto triste Secondo un recente sondaggio di Alessandra Ghisleri pubblicato su La Stampa, le persone con minori risorse economiche mostrano meno preoccupazione per il cambiamento climatico. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Accorpamenti Scolastici Argomenti discussi: Il caso accorpamenti. Scatta l’effetto cascata: Meno lavoro a scuola. Organici più poveri. Scuole, il caso accorpamenti. La qualità dell’istruzione non cambierà. Ecco la mappaFirenze, 14 gennaio 2026 – Sedici erano stati ipotizzati e sedici saranno. Dopo il commissariamento della Regione Toscana da parte del Consiglio dei Ministri, gli accorpamenti scolastici procederanno ... lanazione.it Spiagge, la Cassazione “affonda” le proroghe: scatta il sequestro per l’occupazione senza gara. Il caso di Giulianova #abruzzo #abruzzospeciale facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.