Il Carpi non segna più Al Ravenna basta un gol

Questa sera il Carpi ha perso ancora, questa volta contro il Ravenna. La squadra di casa ha trovato il gol decisivo e si aggiudica la vittoria per 1-0. Il Carpi ha faticato in attacco e non è riuscito a segnare, confermando una crisi offensiva che dura da diverse partite. Il Ravenna, invece, ha dimostrato solidità e attenzione in difesa, portando a casa i tre punti.

RAVENNA 1 CARPI 0 RAVENNA (4-3-2-1): Anacoura; Corsinelli (27’st Da Pozzo), Bianconi, Esposito, Bani (33’st Solini); Tenkorang, Lonardi, Rossetti; Viola (33’st Spini), Fischnaller (27’st Rrapaj); Italeng (38’st Okaka). A disp. Poluzzi, Stagni, Zakaria, Mandorlini, Calandrini. All. Marchionni CARPI (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Panelli (40’st Stanzani), Rossini; Pietra, Figoli, Rosetti (1’st Tcheuna), Cecotti (19’st Verza); Giani, Casarini (19’st Gaddini); Sall. A disp. Scacchetti, Perta, Lombardi, Benvenuto, Giva, Rigo, Puletto, Mahrani. All. Cassani Arbitro: Dini di Città di Castello Reti: 16’ Corsinelli Note: spettatori 3791. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Carpi non segna più. Al Ravenna basta un gol Approfondimenti su Ravenna Carpi Carpi-Sambenedettese 0-0 | Il Carpi non sa più far gol, con la Samb arriva solo un punticino Questa sera il Carpi non riesce a segnare e pareggia 0-0 contro la Sambenedettese. JUVENTUS NG - CARPI 2-0 | Va tutto male al Carpi, alla giovane Juve basta un tempo Nel primo incontro ufficiale del 2026, il Carpi affronta la Juve Next Gen e, dopo un primo tempo, si trova già sotto di due reti. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Ravenna Carpi Argomenti discussi: Il Carpi non segna più. Al Ravenna basta un gol; Giani piace, ma il Carpi non segna, rischia nel finale e si deve accontentare di un punto; Il Carpi non va oltre il pari con la Sambenedettese; Primavera 3. Virtus Verona e Carpi non si fanno male: le immagini della gara (video). La Samb affronta il Carpi, una squadra in crisi ma non da sottovalutareI biancorossi non vincono da due mesi e sono usciti dalla zona playoff. Per i rossoblu è un'occasione ghiotta per ritrovare i 3 punti, ma dovranno vendere cara la pelle contro un avversario che davant ... rivieraoggi.it CARPI CALCIO. IN DUE MESI IL MARGINE SALVEZZA SI E’ DIMEZZATOLa prima volta senza subire reti nelle ultime 8 gare arrivata sabato con la Sambenedettese è il punto di ripartenza per il Carpi, che sta cercando di uscire dal momento più difficile della stagione. I ... tvqui.it Preparatevi a vivere un'emozione indescrivibile! Il 2026 segna un traguardo leggendario: la tredicesima edizione del nostro attesissimo omaggio al grande "Liga". Il 18 aprile, alle ore 21:00, le luci del prestigioso Teatro di Carpi si accenderanno per una serata facebook

