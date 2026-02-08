Il Buttafuoco storico dà l’esempio Vigneti conservati più produzione | successo costruito in trent’anni

Il club del Buttafuoco storico compie 30 anni. Nato dall’iniziativa di alcuni viticoltori dell’Oltrepò Pavese, oggi rappresenta un esempio di successo e collaborazione. In tre decenni, sono stati preservati vigneti antichi e aumentata la produzione, dimostrando che con impegno e passione si può valorizzare un vino tradizionale.

Nato come presa di posizione di un gruppo di viticoltori dell'Oltrepò Pavese per dare forma collettiva a un vino antico, festeggia i suoi primi 30 anni il club del Buttafuoco storico, modello virtuoso di associazionismo. "Quello che trent'anni fa poteva sembrare un azzardo da parte di un gruppo di sognatori, soprattutto in un Oltrepò Pavese allora più orientato ai volumi e alla viticoltura intensiva – commenta il presidente del Club Massimo Piovani –, oggi appare l'unica strada possibile per tutelare il patrimonio viticolo e portare nel futuro il mestiere del vignaiolo. La visione lungimirante dei fondatori dimostra il valore di un progetto serio, nato con un obiettivo semplice non più negoziabile: conservare il vigneto, custodire la storicità delle vigne e difendere, anno dopo anno, la qualità delle uve". Trent'anni di Buttafuoco Storico: il racconto di un rosso identitarioIl Buttafuoco Storico celebra 30 anni di tutela nello Sperone di Stradella. Dalle vigne storiche al disciplinare rigoroso, fino alla bottiglia consortile 2020 da 5 fuochi, prende forma il racconto di ... italiaatavola.net Il Club del Buttafuoco Storico, trent'anni di rigore e visione nell'Oltrepò PaveseIl Club del Buttafuoco Storico celebra trent'anni di identità e visione nell'Oltrepò Pavese, con una degustazione di tre annate storiche e un calendario di eventi dedicati al territorio. gazzettadelgusto.it ECCELLENZA! Il 7 febbraio del 1996 nasceva il Club del Buttafuoco Storico dall'unione di undici giovani viticoltori. Grazie al Presidente Massimo Piovani per aver valorizzato una storia lunga 30 anni fatta di coraggio, ambizione, territorio, identità, qualità, I 30 anni del Buttafuoco Storico dell'Oltrepò Pavese

