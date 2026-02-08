Il Bonus Sport arriva nella precompilata 730 | come funzionerà tutte le novità
A partire dal 2027, il modello 730 precompilato potrebbe integrare le spese sostenute per le attività sportive dei figli. Questa novità viene annunciata dal governo e interessa molte famiglie italiane. Per ora si tratta di un progetto che punta a semplificare le dichiarazioni dei redditi, ma bisogna aspettare ancora qualche anno prima di vederlo in vigore. Intanto, le associazioni sportive e i genitori si preparano a questa possibile svolta.
A partire dal 2027 il modello 730 precompilato potrebbe includere anche i dati delle spese sostenute per le attività sportive dei propri figli. Ecco cosa c'è da sapere e tutte le novità.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Bonus Sport
Manovra 2026, tutte le misure approvate nella legge di bilancio: le novità su pensioni, Irpef e bonus
La legge di bilancio 2026 approvata dalla Camera introduce diverse novità in ambito fiscale e previdenziale.
Fisco, nel 730 precompilato in arrivo anche i dati dei bonus per lo sport dei figli
Arrivano le novità sul modello 730 precompilato.
Ultime notizie su Bonus Sport
Argomenti discussi: Pubblicato il bando Dote Sport 2025 (anno sportivo 2025/2026); Con il Bonus Sport le famiglie di Liscate hanno un contributo per praticare attività sportive; Ricavi Champions: quanto hanno guadagnato finora le italiane; Legge 104: bonus fino a 300€ al mese senza ISEE? Ecco chi può averlo davvero (e perché non è automatico).
Bonus sport 2025/ Proroga inaspettata: come inviare la domanda senza erroriLe domande per il bonus sport 2025 sono state prorogate al 10 dicembre, attenzione però alle regole da seguire. Le domande per ottenere il bonus per lo sport sono state prorogate a mercoledì 10 ... ilsussidiario.net
Fisco: ora il 730 spia anche lo sport dei figli Il Fisco mette le mani sui bonus sport e grandi elettrodomestici. Una semplificazione che... facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.