Il Bonus Sport arriva nella precompilata 730 | come funzionerà tutte le novità

A partire dal 2027, il modello 730 precompilato potrebbe integrare le spese sostenute per le attività sportive dei figli. Questa novità viene annunciata dal governo e interessa molte famiglie italiane. Per ora si tratta di un progetto che punta a semplificare le dichiarazioni dei redditi, ma bisogna aspettare ancora qualche anno prima di vederlo in vigore. Intanto, le associazioni sportive e i genitori si preparano a questa possibile svolta.

La legge di bilancio 2026 approvata dalla Camera introduce diverse novità in ambito fiscale e previdenziale.

Arrivano le novità sul modello 730 precompilato.

