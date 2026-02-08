Il primo Boeing 777X di produzione sta per decollare. Dopo anni di ritardi e test con solo prototipi, il nuovo modello sarà in volo già ad aprile. Le prime consegne alle compagnie aeree sono previste per il 2027.

L'attesa è quasi finita: il primo Boeing 777X di produzione prenderà il volo ad aprile, secondo un documento interno della compagnia. Il nuovo bimotore a lungo raggio della casa statunitense, che sarà il successore e sostituto sia del 777 attuale che dell'ormai anziano 747, è stato lanciato nel 2013 e ha poi subito continui ritardi nella produzione, tanto che ancora oggi hanno volato esclusivamente esemplari prototipo. Attualmente, un esemplare ordinato da Lufthansa sta svolgendo test sul carburante a Paine Field, l'aeroporto adiacente al complesso industriale Boeing di Everett, nello stato di Washington. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Il Boeing 777X sta per decollare: progetto e caratteristiche

