Sarà un derby speciale quello di domani, alle 18.30 a Bergamo, per il 22enne Lorenzo Bernasconi da Crema. Il classe 2003 è cresciuto nelle giovanili della Cremonese (dal 2017, dopo l’esperienza alla Trevigliese) fino al 2021, quando, 18enne, si è trasferito nella Primavera dell’Atalanta. Due stagioni di allenamenti con la prima squadra, altre due annate a farsi le ossa in C nell’U23. Da luglio promosso in prima squadra, dove ha trovato spazio anche grazie all’infortunio di Bakker, mettendosi in luce da settembre in poi. Fino a diventare titolare inamovibile con Palladino, che lo ha schierato dal 1’ quasi sempre da dicembre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il 22enne cremasco svezzato dall’Atalanta si prepara al “derby“ di domani contro i grigiorossi. Dea, boom Bernasconi: dalla C al sogno azzurro

L’ultima vittoria della Cremo a Bergamo è datata 22 maggio 1988. In Atalanta-Cremonese del 23 febbraio 1992 in Serie A, il gol del pareggio in extremis dei grigiorossi fu firmato dal portiere Michelangelo Rampulla Leggi tutto facebook

