Il livello del Trasimeno si alza di circa venti centimetri dopo un mese di gennaio molto piovoso. Le abbondanti piogge hanno contribuito a recuperare parte dell’acqua perduta, portando il bacino a una quota di -150, lo stesso livello di dodici mesi fa. La situazione sembra migliorare, anche se il lago resta ancora sotto il livello ottimale.

Magione, 8 febbraio 2026 – Il Trasimeno prova a respirare, sospinto da un mese di gennaio che ha concesso venti giorni di pioggia su trentuno, permettendo al bacino di recuperare circa 20 centimetri e attestarsi a quota -150, lo stesso livello registrato dodici mesi fa. Un dato che non autorizza trionfalismi ma che accompagna l’accelerazione impressa dalla Regione Umbria sul fronte degli interventi strutturali. Proprio l’apporto idrico esterno da Montedoglio resta il nodo centrale. Nonostante i rallentamenti causati dal maltempo, le opere preliminari sono state ultimate e la data per l’avvio dell’adduzione è fissata al 28 febbraio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - II Trasimeno in “recupero“. Venti centimetri in più con le piogge di gennaio

Durante la prima settimana del 2026, le precipitazioni registrate sul Lago Trasimeno sono state sia di pioggia che di neve.

Nonostante le abbondanti piogge, il livello del Lago Trasimeno è aumentato di appena 2 centimetri, secondo i dati dell’osservatorio sulle risorse idriche dell’Associazione nazionale dei consorzi di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue.

Un corpo riemerge dal Trasimeno. In corso il recuperoE' in corso a Borghetto di Tuoro il recupero di un corpo. Potrebbe trattarsi del ventisettenne disperso da venerdì scorso, presumibilmente caduto da un gommone dove si trovavano anche altre due ... rainews.it

**AGGIORNAMENTO LIVELLO LAGO TRASIMENO** Le piogge delle ultime settimane sono state davvero utili per il nostro Lago. Con dati alla mano, attualmente siamo a -149cm dallo zero idrometrico, con un recupero di ben 28cm centimetri rispetto ad Ottob facebook