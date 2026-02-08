Igor Volley le azzurre superano Milano al tie-break

Le azzurre di Novara vincono ancora e restano in testa al campionato. Al Pala Igor, tutto esaurito, si sono affrontate le formazioni di Novara e Milano, in una partita intensa e combattuta. Alla fine, è stata ancora una volta l’Igor Volley a spuntarla al tie-break, portando a casa il quarto successo di fila. Lo spettacolo non è mancato, e la squadra di Bernardi dimostra di essere in forma.

Decisive le prestazioni di Mayu Ishikawa e Tatiana Tolok, che hanno portato la squadra di Lorenzo Bernardi alla vittoria in un Pala Igor sold out Lanier firma il primo break in pipe (1-3), Tolok pareggia in diagonale (4-4) e le squadre si alternano nell'inerzia del testa a testa con il bel duello tra centrali e opposti; il testa a testa prosegue fino al 12-12, firmato da Herbots dopo una gran ricezione di De nardi, poi Novara allunga con il muro di Bonifacio su Kurtagic (14-12). Tolok si prende il servizio (18-15) e con due ace ipoteca il parziale (20-15) mentre Milano ferma invano il gioco. Si chiude con due errori ospiti, 25-18.

