Dorothea Wierer si allena duramente tra palestra, neve e una dieta studiata per affrontare al meglio le Olimpiadi di casa. La biathleta italiana combina esercizi di forza e potenza, con qualche uscita in snowboard, sempre con cautela. La preparazione è mirata e costante, e il suo obiettivo è arrivare in forma e senza rischi.

Alla sua quarta Olimpiade, Dorothea Wierer arriva con una consapevolezza diversa. Non è solo l’esperienza accumulata negli anni a fare la differenza, ma il luogo: Anterselva, casa sua, teatro delle gare olimpiche e simbolo del biathlon italiano. Per Wierer è un ritorno alle origini che diventa anche un punto di ripartenza, un contesto emotivo e sportivo che si intreccia con una preparazione fisica curata nei minimi dettagli. "Il fatto che Anterselva, dove sono nata, sia la patria del biathlon in Italia e che lì abbiano iniziato i nostri grandi campioni mi ha incuriosito e stimolato molto. E poi il biathlon è uno sport unico, in quanto combina abilità tecniche e di concentrazione alla parte aerobica dello sci di fondo riassumendole in qualcosa di speciale nell’ambito degli sport invernali" ci ha raccontato Dorothea ed è da questa visione che prende forma il suo lavoro quotidiano: allenamenti in palestra per costruire forza e stabilità, sessioni sulla neve per affinare gesto e resistenza, e una dieta studiata per sostenere carichi elevati e recupero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

I segreti di Dorothea Wierer: lavoro di forza, potenza e ogni tanto snowboard (ma con prudenza!)

Approfondimenti su Dorothea Wierer

Dorothea Wierer, campionessa italiana del biathlon, si racconta in un'intervista a La Stampa di Paolo Brusorio.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Dorothea Wierer

Dorothea Wierer, pronta a chiudere la carriera ad Anterselva, debutta alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 con la staffetta mista di biathlon. «Finire la mia carriera qui, davanti al pubblico di casa, è un sogno – racconta – voglio concentrarmi, dare il massimo e facebook