Il 10 febbraio si avvicina e, come ogni anno, il silenzio si fa sentire. Le voci delle vittime delle foibe e degli esuli italiani tornano a riecheggiare, mentre alcuni commentatori continuano a mandare email contro il ricordo di quei drammatici eventi. Fausto Biloslavo denuncia come alcuni nel Pd ancora insistano nel difendere una versione distorta della storia, ignorando le condanne della ricerca storica. La memoria resta un tema caldo, anche tra chi dovrebbe tutelarla.

Il 10 febbraio è alle porte. Il silenzio ci pervade come ogni anno, ma l’assenza di rumore è rotta dalla voce dei martiri delle foibe e da quegli uomini e da quelle donne che hanno vissuto il dramma dell’esodo. Italiani colpevoli di essere italiani gettati in una cavità carsica dai partigiani comunisti di Tito oppure costretti a scappare lasciando alle spalle quella terra. Terra rossa, come messo in musica dagli Ultima Frontiera, in cui il canto rammenta che il ritorno è casa. A poche ore dal ventiduesimo Giorno del Ricordo – istituito con la legge numero 92 del 30 marzo 2004 durante la presidenza della Repubblica di Carlo Azeglio Ciampi – abbiamo incontrato il reporter triestino Fausto Biloslavo che per i tipi di Signs Publishing ha curato il volume Le pagine strappate della storia (224 pp. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - «I riduzionisti delle foibe condannati dalla storia. Ma nel Pd c’è ancora chi manda pec contro il ricordo». Parla Fausto Biloslavo

Approfondimenti su Foibe Esodo

A Cerveteri si tiene il convegno “Nel nome del Ricordo” dedicato alle vittime delle Foibe e all’esodo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Foibe Esodo

Argomenti discussi: I riduzionisti delle foibe condannati dalla storia. Ma nel Pd c’è ancora chi manda pec contro il ricordo. Parla Fausto Biloslavo.

Sfregiata la targa per i martiri delle foibe: l'odio rosso a PisaEnnesimo vergognoso atto vandalico a Pisa: la notte scorsa è stata vandalizzata con una scritta ingiuriosa la targa della rotatoria dedicata ai Martiri delle Foibe. A quanto pare ci sono ancora ... ilgiornale.it

La tragedia delle foibe e i crimini fascistiATrieste, in molte altre città italiane e a Palazzo Chigi la scorsa settimana è stata celebrata la «giornata del ricordo» sulla tragedia delle foibe e dell'esodo degli italiani dall'Istria. C'è ... ilmanifesto.it

Kuala Lumpur, presentazione ufficiale della Gresini Racing MotoGP, che festeggia i 30 anni di attività. Parla la proprietaria della squadra: “Penso a Fausto, a quello che ha fatto lui e stiamo facendo noi, è un percorso inaspettato. Si può sempre migliorare, ma facebook