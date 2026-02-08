Il Papa e il vescovo hanno accolto con un messaggio caloroso atleti, turisti e appassionati di sport arrivati a Milano. In un discorso semplice e diretto, hanno invitato tutti a vivere l’evento senza strumentalizzazioni, dando il benvenuto a chi ha scelto di visitare la città. La piazza era piena di persone, e l’atmosfera era di festa e di apertura, proprio come richiesto dai leader religiosi.

"Benvenuto mondo a Milano, benvenuti atleti da tutte le parti del mondo, benvenuti appassionati di sport, benvenuti turisti, benvenuti tutti, benvenuti anche voi, milanesi". In un videomessaggio - sottotitolato in inglese - l’arcivescovo Mario Delpini lancia il suo messaggio per le Olimpiadi di Milano-Cortina e ricorda il valore dello sport, al centro della lunga lettera firmata da Papa Leone XIV e pubblicata proprio nel giorno di apertura dei Giochi Invernali. Delpini - appena rientrato dalla Terra Santa, dove ha accompagnato sacerdoti e diaconi permanenti ambrosiani - riparte dalla “Croce degli sportivi“, che in queste settimane è a Milano, nella chiesa di San Babila, dove sono attese le delegazioni e la messa di oggi si terrà in quattro lingue: inglese, francese, tedesco e italiano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

I messaggi del Papa e del vescovo: "Mondo, benvenuto a Milano. Stop alle strumentalizzazioni"

Due tredicenni sono state vittime di molestie presso una pista di ghiaccio, suscitando shock e preoccupazione nella comunità.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

