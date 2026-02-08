I maranza e la necessità di unire la sanzione all’educazione L’analisi di Giuseppe Femia
Giuseppe Femia, psicoterapeuta dell’Apc, torna a parlare di come affrontare i ragazzi che si comportano male. Secondo lui, non basta solo sanzionare, bisogna anche educare. Femia sottolinea che i “maranza” devono capire che le punizioni servono, ma sono ancora più importanti i messaggi che si trasmettono loro. La scuola di Mancini, che lui frequenta, ha sempre puntato su questo approccio, unendo sanzioni e insegnamenti. Ora, Femia insiste: serve un metodo che aiuti i giovani a capire e cambiare, non solo
Giuseppe Femia, è psicoterapeuta dell’Apc, la scuola fondata da Francesco Mancini. Una scuola prestigiosa e diffusa in tutta Italia a cui si deve, per merito del fondatore, l’intuizione del concetto di colpa come scriminante. Con lui abbiamo affrontato la questione della violenza giovanile e il fenomeno dei “maranza”. Femia è autore di un libro, “ Turchese non meno di sette”, edito da Amazon, che sta riscuotendo grande successo. La violenza dei “maranza” sembra non avere spiegazioni logiche. A cosa l’attribuisce? «Senza logica? Senza motivazione? I nostri comportamenti, anche quando disfunzionali, paradossali, hanno un senso, un obiettivo, uno scopo o un antiscopo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
