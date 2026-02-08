Giuseppe Femia, psicoterapeuta dell’Apc, torna a parlare di come affrontare i ragazzi che si comportano male. Secondo lui, non basta solo sanzionare, bisogna anche educare. Femia sottolinea che i “maranza” devono capire che le punizioni servono, ma sono ancora più importanti i messaggi che si trasmettono loro. La scuola di Mancini, che lui frequenta, ha sempre puntato su questo approccio, unendo sanzioni e insegnamenti. Ora, Femia insiste: serve un metodo che aiuti i giovani a capire e cambiare, non solo

Giuseppe Femia, è psicoterapeuta dell’Apc, la scuola fondata da Francesco Mancini. Una scuola prestigiosa e diffusa in tutta Italia a cui si deve, per merito del fondatore, l’intuizione del concetto di colpa come scriminante. Con lui abbiamo affrontato la questione della violenza giovanile e il fenomeno dei “maranza”. Femia è autore di un libro, “ Turchese non meno di sette”, edito da Amazon, che sta riscuotendo grande successo. La violenza dei “maranza” sembra non avere spiegazioni logiche. A cosa l’attribuisce? «Senza logica? Senza motivazione? I nostri comportamenti, anche quando disfunzionali, paradossali, hanno un senso, un obiettivo, uno scopo o un antiscopo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “I maranza e la necessità di unire la sanzione all’educazione”. L’analisi di Giuseppe Femia

Approfondimenti su Giuseppe Femia

Da Cologno Monzese, Retequattro si conferma come il principale punto di riferimento della destra italiana.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Giuseppe Femia

Argomenti discussi: Decreto sicurezza, minori e maranza i nuovi nemici dell'ordine pubblico; Rio di Pusteria, caduta massi: chiuse la SP 149 e la ferrovia | Tutte le news | News | Amministrazione provincia Bolzano - Autonome Provinz Bozen; Milano si blinda con seimila agenti e zone rosse. In due cortei gli antagonisti cercano l'aggancio con i maranza; La colpa è dei maranza: da Jovanotti a oggi, come nasce la parola che accusa i giovani col coltello.

Balla armato al Colosseo, la clip sui social. «I maranza arrivati anche a Roma»Una provocazione. Forse una sfida: ballava a ritmo di musica araba con un coltello a serramanico sullo sfondo del Colosseo. Il tutto ripreso e poi postato sui suoi profili social. Sono stati ... ilmessaggero.it

Si divertivano a fare i boss in strada: Jesi, i guai per i maranza non sono finitiJESI - La maxi operazione cielo-terra anti-maranza non si è esaurita con le nove perquisizioni e le denunce del clan B4L del Campo ... msn.com

Il sindaco Rocco Femia ricorda il cugino Rocco Commisso e il suo spessore umano facebook