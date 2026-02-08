I Looney Tunes arriveranno alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. I personaggi di Warner Bros. saranno presenti con eventi dedicati, merchandise esclusivo e contenuti speciali. La collaborazione con Warner Bros Discovery porta i cartoni animati nel cuore dell’evento sportivo, creando un ponte tra sport e divertimento per tutto il pubblico.

A Milano i simpatici personaggi targati Warner Bros. saranno protagonisti durante l'importante evento sportivo che ha preso ufficialmente il via venerdì 6 febbraio I Looney Tunes saranno protagonisti ai Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 grazie a una collaborazione con Warner Bros Discovery che permetterà di partecipare a molti eventi, acquistare merchandise esclusivo e accedere a molti contenuti originali. Le famiglie e i fan di ogni età dei suoi personaggi potranno infatti partecipare a varie attività e scoprire le collezioni ufficiali dedicate alle Olimpiadi in programma in Italia dal 6 febbraio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - I Looney Tunes alle Olimpiadi Milano Cortina 2026 con eventi, collaborazioni e nuovi prodotti

Milano si trasforma in un set da cartoon.

