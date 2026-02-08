I colleghi ricordano Annalisa Bani

Oggi l’équipe del servizio di Salute mentale della Valle del Serchio si è ritrovata per ricordare Annalisa Bani, scomparsa un anno fa in un incidente stradale. La dottoressa, che viveva a Castelnuovo di Garfagnana con la famiglia, lavorava come psichiatra e coordinava i gruppi dedicati alle persone con autismo. Nessuno ha dimenticato il suo impegno e la sua dedizione.

In occasione del primo anniversario della sua tragica morte, investita da un’automobile, l’equipe del servizio di Salute mentale della Valle del Serchio dell’Azienda Toscana Nord Ovest non ha dimenticato la dottoressa Annalisa Bani, abitante con la famiglia a Castelnuovo di Garfagnana, psichiatra in servizio nella struttura, coordinatrice aziendale dei gruppi operativi adulti dedicati a persone con disturbo dello spettro dell’autismo e coordinatrice del gruppo operativo dedicato a persone adulte affette da questo disturbo in Valle del Serchio. In questo ruolo ha collaborato per la realizzazione di progetti regionali e ministeriali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I colleghi ricordano. Annalisa Bani Approfondimenti su Annalisa Bani Empoli-Palermo 1-3, le pagelle: Bani è un muro, Pohjanpalo un cecchino Palermo-Spezia 1-0, le pagelle: Ranocchia brilla, Bani sicuro Nel match tra Palermo e Spezia, i rosanero hanno conquistato una vittoria importante, battendo 1-0 grazie a una rete di Segre siglata subito all'inizio. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. #𝗩𝗮𝗹𝗹𝗲𝗗𝗲𝗹𝗦𝗲𝗿𝗰𝗵𝗶𝗼, 𝗮 𝘂𝗻 𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝗿𝘀𝗮, 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗲𝗴𝗵𝗲 𝗲 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗲𝗴𝗵𝗶 𝗿𝗶𝗰𝗼𝗿𝗱𝗮𝗻𝗼 𝗹𝗮 𝗱𝗼𝘁𝘁𝗼𝗿𝗲𝘀𝘀𝗮 #𝗔𝗻𝗻𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮𝗕𝗮𝗻𝗶 Ad un anno dalla scomparsa della dottoressa Annalisa Bani, l'equipe del servizio di Salute mentale della facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.