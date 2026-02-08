I colleghi ricordano Annalisa Bani

Oggi l’équipe del servizio di Salute mentale della Valle del Serchio si è ritrovata per ricordare Annalisa Bani, scomparsa un anno fa in un incidente stradale. La dottoressa, che viveva a Castelnuovo di Garfagnana con la famiglia, lavorava come psichiatra e coordinava i gruppi dedicati alle persone con autismo. Nessuno ha dimenticato il suo impegno e la sua dedizione.

In occasione del primo anniversario della sua tragica morte, investita da un’automobile, l’equipe del servizio di Salute mentale della Valle del Serchio dell’Azienda Toscana Nord Ovest non ha dimenticato la dottoressa Annalisa Bani, abitante con la famiglia a Castelnuovo di Garfagnana, psichiatra in servizio nella struttura, coordinatrice aziendale dei gruppi operativi adulti dedicati a persone con disturbo dello spettro dell’autismo e coordinatrice del gruppo operativo dedicato a persone adulte affette da questo disturbo in Valle del Serchio. In questo ruolo ha collaborato per la realizzazione di progetti regionali e ministeriali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

