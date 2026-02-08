I carabinieri scoprono che le è vietato tornare in città | donna denunciata

La donna di 47 anni della provincia di Caserta non può più tornare in città. I carabinieri di Alatri l’hanno scoperto durante un controllo e l’hanno denunciata. La questione riguarda un ordine che le vieta di entrare nel territorio, e ora dovrà affrontare le conseguenze di questa misura.

La 47enne è stata sottoposta a controllo perché trovata a bordo di un'auto sospetta guidata da un 45enne che è stato arrestato per non aver rispettato l'obbligo di dimora disposto dal giudice I militari dell'Arma hanno intercettato, nei pressi di un’attività commerciale della città, un’autovettura ritenuta sospetta con a bordo due persone. Alla guida vi era un uomo di 45 anni, domiciliato in provincia di Perugia, risultato essere sorvegliato speciale di pubblica sicurezza con obbligo di dimora nel Comune di Perugia. Non essendo in grado di giustificare la propria presenza nel territorio di Alatri, l’uomo è stato tratto in arresto per inosservanza agli obblighi imposti dalla misura della sorveglianza speciale.🔗 Leggi su Casertanews.it

Una donna è stata denunciata dai carabinieri dopo essere stata sorpresa a rubare generi alimentari in un supermercato.

Una donna di 48 anni è stata denunciata dai carabinieri a Novara per aver gestito una clinica di medicina estetica abusiva.

