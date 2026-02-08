Il Tar ha deciso di sospendere temporaneamente la diffida del Comune contro Hope and Progress. L’associazione aveva presentato un ricorso mercoledì scorso, chiedendo di fermare l’ordine di lasciare l’ex edicola per motivi legati ai propri scopi. La decisione permette all’associazione di continuare a utilizzare lo spazio mentre si valuta la questione.

Il Tar accoglie la richiesta di sospensiva avanzata con il ricorso presentato mercoledì da Hope and Progress nei confronti del Comune per contestare la diffida ad utilizzare l’ex edicola per i propri scopi statutari. E, già ieri, forti di essersi assicurati il primo round e in attesa dell’udienza fissata per il 25 febbraio, i membri dell’associazione hanno tirato su la saracinesca dell’ex edicola ‘contesa’ che si trova sul limitare di Piazza Garibaldi, e ne hanno preso possesso. Ci hanno collocato la panchina rossa, simbolo della violenza sulle donne che è la mission principale di Hope and Progress, insieme al proprio logo e, non ultima, alla copia del decreto cautelare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Hope and Progress, il Tar accoglie il ricorso sull’edicola

Approfondimenti su Hope Progress

Il Tar Palermo ha recentemente accolto il ricorso di una struttura sanitaria di Agrigento, che aveva contestato il diniego dell’assessorato regionale alla Salute riguardo alla richiesta di accreditamento istituzionale nel settore di radiologia.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Hope Progress

Argomenti discussi: Hope and Progress, il Tar accoglie il ricorso sull’edicola.

Donald Trump shared a new update in the search for Nancy Guthrie, the 84-year-old mother of 'Today' co-host Savannah Guthrie. Speaking to reporters, Trump said federal authorities are involved and suggested meaningful progress has been made in recent facebook

Gustav Klimt. Hope I opera più dettaglio vedere singolarmente. Cliccare immagini, anche su altre dove non l'ho fatto presente x.com