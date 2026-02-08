Home up aggiornamenti | 3 motivi per provarli sul tuo samsung galaxy

Samsung ha rilasciato una nuova versione beta di One UI 8.5 che porta miglioramenti anche a Home Up. Ora gli utenti possono sfruttare funzioni più avanzate per i widget, condividere più facilmente e usare meglio il pannello Edge. Questi aggiornamenti rendono il sistema più flessibile e pratico da usare.

Un aggiornamento di One UI 8.5 beta introduce nuove opportunità per Home Up, potenziando la compatibilità e offrendo funzioni avanzate per widget, condivisione e pannello Edge. Le novità enfatizzano l'usabilità e la personalizzazione dell'interfaccia Samsung, integrando miglioramenti che ampliano l'esperienza d'uso. home up: aggiornamento con one ui 8.5 beta e nuove funzionalità. Con l'aggiornamento si consolida la compatibilità di Home Up con la versione più recente di One UI, accompagnata da nuove opzioni che semplificano la gestione della schermata iniziale e del pannello di controllo. Le novità includono una maggiore flessibilità nella personalizzazione, soprattutto nell'organizzazione degli elementi dell'interfaccia.

