Rasmus Hojlund si prende la scena a Marassi, decidendo il match tra Genoa e Napoli. L’attaccante si presenta freddo davanti al rigore, nonostante le pressioni, e conferma di essere uno dei punti di riferimento della squadra. Dopo aver segnato il gol decisivo, Hojlund ammette di sentirsi in prima linea e di essere pronto a prendersi le responsabilità, anche nei momenti più difficili come quello di oggi.

"> Rasmus Hojlund è l’uomo che decide Genoa-Napoli. Al 95’, con il peso della partita sulle spalle, l’attaccante azzurro va sul dischetto e non sbaglia, regalando al Napoli una vittoria pesantissima. A fine gara, ai microfoni di DAZN, racconta emozioni e consapevolezza. «Devo allenarmi sui rigori, ma sono contento sia entrata», ammette con sincerità. «È una grande responsabilità, ma va bene così». Parole semplici, da centravanti che non si nasconde e accetta il momento. Hojlund riconosce anche una buona dose di fortuna, ma senza sminuire il gesto: «Sono stato fortunato, ma l’importante è che sia entrata». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Hojlund glaciale a Marassi: «Mi prendo la responsabilità, rigori sempre difficili»

Dopo la vittoria in rimonta contro il Genoa, Rasmus Hojlund si prende la scena.

Alessandro Gilardino commenta a Sky Sport una serata complicata, sottolineando come l’esperienza possa rappresentare un’opportunità di crescita.

Il condottiero sfida il destino e vince a Marassi: Hojlund firma l’impresa, Napoli eroico in dieciUna vittoria di sofferenza estrema, maturata tra errori clamorosi, infortuni, inferiorità numerica e un rigore al fotofinish, che consente al Napoli di restare agganciato al vertice e difendere il ter ... ilgazzettinovesuviano.com

Genoa-Napoli 2-3, Hojlund decide su rigore al 94’: finale rovente a MarassiNella ripresa i padroni di casa aumentano la pressione e al 57’ trovano il 2-2 con Colombo, bravo ad attaccare la profondità e battere Meret con un rasoterra chirurgico. La gara si complica ... napolipiu.com

