Hojlund e quel rigore col brivido | il post scatena i giocatori del Napoli FOTO

La partita tra Genoa e Napoli si è conclusa con una vittoria degli azzurri 3-2, grazie a un rigore decisivo all’ultimo minuto. Rasmus Hojlund ha preso la palla e si è avventato sul dischetto, lasciando tutti con il fiato sospeso. Il post sui social con le immagini del rigore ha scatenato la reazione dei giocatori del Napoli, che hanno festeggiato con entusiasmo. La sfida è stata combattuta fino alla fine, ma alla fine sono stati i partenopei a portare a casa i tre punti.

Il Napoli ha vinto per 3-2 in casa del Genoa grazie ad un rigore last minute siglato da Rasmus Hojlund. Il tiro dal dischetto del danese non è stato sicuramente dei migliori, anche se fortunatamente concluso dopo il gol. Lo ha ammesso anche lo stesso calciatore azzurro sui social in un post che ha già scatenato anche i commenti di diversi compagni di squadra. Hojlund scetana gli azzurri sui social. In un post sul suo account Instagram, Hojlund ha ammesso di aver avuto un po’ di paura per l’esecuzione del suo penalty: “Penso che io e voi tifosi abbiamo fatto la stessa faccia dopo quel rigore”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Spazio Napoli (@spazionapoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Nel match tra Napoli e Verona, il Napoli affronta non solo gli avversari ma anche le decisioni del VAR.

Dopo la partita tra Juventus e Napoli, il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo ha commentato il risultato di 3-0, ritenendolo forse ingiusto.

Argomenti discussi: Il Napoli No Euro è vivo e ricorda che in Italia è un’altra cosa, il campionato è ancora lungo Il Napoli, gioca, soffre e vince. 2-1 alla Fiorentina, ancora in gol Vergara (il secondo di Gutierrez). La sfortuna si accanisce ancora, stavolta su Di Lorenzo. Ma l'esultanz; Il Chelsea condanna il Napoli, azzurri fuori dalla Champions; Cesari: Rigore in Napoli-Fiorentina? Quel fallo di mano non è punibile, vi spiego; Il Napoli No Euro è vivo e ricorda che in Italia è un’altra cosa, il campionato è ancora lungo Il Napoli, gioca, soffre e vince. 2-1 alla Fiorentina, ancora in gol Vergara (il secondo di Gutierrez). La sfortuna si accanisce ancora, stavolta su Di Lorenzo. Ma l'esultanz.

Napoli, Hojlund trascinatore: «Rigore pesante, ma mi piace prendermi le responsabilità»Rasmus Hojlund si presenta sul dischetto nel recupero e non trema, regalando al Napoli una vittoria fondamentale contro il Genoa. A fine gara, l’attaccante azzurro racconta così quegli istanti carichi ... cronachedellacampania.it

Hojlund scherza sui social: Io e i tifosi abbiamo fatto la stessa faccia dopo il rigoreRasmus Hojlund ha segnato una doppietta decisiva in Genoa-Napoli e si è anche aggiudicato il premio di MVP, il tutto per questione di centimetri. Il calcio di rigore trasformato al ... tuttonapoli.net

RASMUS - Napoli, Hojlund dopo la vittoria: "Penso che io e tutti voi tifosi del Napoli abbiamo fatto la stessa faccia dopo quel rigore" ift.tt/uMLDnb4 x.com

Su quel calcio di rigore tirato da #Hojlund le nostre coronarie sono state messe a dura prova facebook