Hojlund e McTominay segnano nella vittoria senza fiato del Napoli mentre il Dortmund mantiene la pressione sul Bayern

Questa notte il Napoli ha vinto in modo rocambolesco contro il Genoa. La squadra partenopea ha rischiato, ma alla fine ha portato a casa una vittoria fondamentale. Hojlund e McTominay hanno segnato, regalando ai tifosi una serata di emozioni forti. La partita è stata piena di colpi di scena, con il Genoa che ha lottato fino all’ultimo secondo. È stata una notte intensa per il campionato italiano.

2026-02-07 23:07:00 Il web non parla d'altro: Il Napoli è sopravvissuto a una notte di caos e ha strappato una drammatica vittoria per 3-2 in casa del Genoa, con una doppietta di Rasmus Hojlund e una rete di Scott McTominay in una partita di Serie A senza fiato. Gli ospiti hanno vissuto un inizio da incubo quando un errore iniziale di Alessandro Buongiorno ha portato a un rigore in 15 secondi, trasformato da Ruslan Malinovskyi. Il Napoli ha risposto brillantemente, ribaltando la partita in un periodo frenetico quando Hojlund ha sfruttato dopo che Justin Bijlow ha parato il tiro di McTominay, prima che lo stesso McTominay tirasse a casa un tiro dalla distanza pochi istanti dopo.

