I club italiani Vipiteno e Asiago perdono in casa nel secondo turno della Alps League, mentre il Ritten Sport incassa una sconfitta pesante in trasferta. È stato un sabato complicato per le squadre italiane, che cercano di risollevarsi dopo le prime partite di questa fase del campionato.

Va in archivio un sabato particolarmente movimentato per le squadre italiane impegnate nel Campionato Alps League 2025-2026 di hockey su ghiaccio, arrivato alla seconda fase. Nel raggruppamento Master Round Vipiteno è caduta al cospetto del Salzburg 2 per 4-3, maturando la sconfitta soltanto nel terzo periodo. K.O anche per Asiago, costretto a cedere il passo allo Zeller Eisbaren per 1-3. Nella fase dedicata alla squadre “deluse”, il Ritten è invece stato sconfitto in casa dal Gherdeina per 2-3, mentre l’Unterland si è imposto contro il Kitzbuhel per 2-0 e Cortina ha espugnato il campo di Merano per 4-6. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Hockey ghiaccio, Vipiteno ed Asiago cadono nel sabato di Alps League, male Ritten

