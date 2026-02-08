Hockey femminile | Emilia vince 5-0 a Viareggio Gimeno protagonista con una doppietta e Ganassi insuperabile in porta

L’Hockey Club Emilia rompe il ghiaccio e vince per la prima volta in questa stagione. A Viareggio, le ragazze di coach Gimeno dominano il campo e battono 5-0 il Viareggio. La protagonista della partita è stata Gimeno, che ha segnato una doppietta, ma anche Ganassi si è distinta sotto porta, risultando insuperabile. La vittoria arriva dopo un inizio difficile e può dare nuovo entusiasmo alla squadra.

L'Hockey Club Emilia ha conquistato la sua prima vittoria stagionale nel campionato femminile di hockey su pista, imponendosi con un netto 5 a 0 sul Viareggio Hockey nella trasferta toscana. La partita, disputata a Viareggio, ha visto brillare particolarmente Mavi Gimeno, autrice di due gol che hanno contribuito a sbloccare il risultato e a indirizzare la contesa fin dal primo tempo. Questa vittoria permette alla squadra di mister Bastias di salire al quarto posto in classifica, pur avendo disputato una partita in più rispetto ad alcune delle sue concorrenti. La sfida si è svolta sul parquet del Viareggio Hockey, dove le padrone di casa, schierate con Masetti, Iannaccone, Raffaelli, Brandi, Barsaglini e Degl'Innocenti, hanno cercato di arginare la potenza dell'H.

