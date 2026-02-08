Ho scommesso un milione di dollari su me stesso | la finta battaglia dei sessi nel tennis

Il 25 settembre 1992, a Las Vegas, Jimmy Connors e Martina Navratilova scendono in campo in una partita che promette di riaccendere la tanto discussa battaglia tra uomini e donne nel tennis. Connors, con una scommessa da un milione di dollari su se stesso, mette in scena un match che si presenta come una sfida simbolica, anche se alla fine si rivela più una trovata di marketing che una vera disputa sportiva. La partita cattura l’attenzione di appassionati e media, ma lascia anche spazio a dubbi e critiche sulla reale rilevanza

La storia del tennis ama crogiolarsi nell'illusione di certe date che sembrano promesse. Il 25 settembre 1992, a Las Vegas, Jimmy Connors e Martina Navratilova scendono in campo per una partita che pretenderebbe, quantomeno sulla carta, di riaprire la mitologica Battaglia dei Sessi. In realtà ne certifica l'esaurimento. Non con uno strappo clamoroso, ma con una vittoria ordinata, quasi burocratica, che archivia un'epoca senza bisogno di polemiche. E getta un velo opaco su un incontro alimentato da appetiti economici, più che da luminosi ideali. I giornali, intanto, la battezzano come la Battle of Champions.

