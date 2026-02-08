Highlights Gol Juve Lazio LIVE | le immagini del match – VIDEO

All’Allianz Stadium di Torino, la partita tra Juventus e Lazio si è conclusa con un gol decisivo. La gara della 24ª giornata è stata ricca di emozioni, con entrambe le squadre che hanno cercato la vittoria fino all’ultimo minuto. Le immagini del match mostrano azioni intense e momenti chiave che hanno tenuto il pubblico con il fiato sospeso. Ora, arriva il momento di rivedere i momenti salienti di questa sfida.

Highlights Gol Juve Lazio in diretta dall’Allianz Stadium di Torino. Le immagini salienti del match della 24ª giornata. La Juve affronta la Lazio, con il match di Serie A in programma domenica 8 febbraio alle ore 20.45 all’Allianz Stadium di Torino. Bianconeri che vogliono dare continuità alle vittorie contro Napoli e Parma e rialzarsi dall’eliminazione in Coppa Italia. Qui trovate gli highlights e i gol di JUVE LAZIO LIVE 1? FISCHIO D’INIZIO – Cominciata Juve Lazio. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Highlights Gol Juve Lazio LIVE: le immagini del match – VIDEO Approfondimenti su Juventus Lazio Highlights Gol Fiorentina Juve LIVE: le immagini del match – VIDEO Highlights Gol Juve Cagliari LIVE: le immagini del match – VIDEO La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. HIGHLIGHTS Serie A | Juventus 4-3 Inter | What a MATCH! The Derby of Italy is OURS! Ultime notizie su Juventus Lazio Argomenti discussi: Parma-Juventus LIVE; Serie A, Bologna-Milan 0-3: i rossoneri tengono il ritmo della capolista Inter - Aggiornamento del 04 Febbraio delle ore 06:39; Se Bremer ora fa anche doppietta... Juve straripante, poker al Parma e quarto posto; Serie A Women, Como-Juventus 0-2. Prova di maturità: gol e highlights. Serie A: Bologna-Parma 0-1, Lecce-Udinese 2-1. Adesso Sassuolo-Inter, poi Juventus-LazioLeggi su Sky TG24 l'articolo Serie A: Bologna-Parma 0-1, Lecce-Udinese 2-1. Adesso Sassuolo-Inter, poi Juventus-Lazio ... tg24.sky.it Serie A: Cremonese-Inter 0-2, Parma-Juve 1-4, Como-Atalanta 0-0, Torino-Lecce 1-0. VIDEOLeggi su Sky TG24 l'articolo Serie A: Cremonese-Inter 0-2, Parma-Juve 1-4, Como-Atalanta 0-0, Torino-Lecce 1-0. VIDEO ... tg24.sky.it | HIGHLIGHTS Il vantaggio azzurro di Guarino, l’autorete di Fulignati su tiro di Gyasi, il gol di Pohjanpalo, quello di Ebuehi e il rigore decisivo ancora del finlandese; al Renzo Barbera Palermo batte Empoli 3-2. Rivedi gli highlights della sfida su #EmpoliFo facebook Highlights Gol #AtalantaJuve Le immagini del match x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.