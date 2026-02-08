Helena Prestes si apre su Laura Pausini dopo aver visto la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali. La modella ha condiviso le sue impressioni, parlando di quanto le emozioni siano state forti e di come la cantante abbia rappresentato al meglio l’Italia in un momento così importante. Prestes si è detta colpita dalla presenza di Pausini e dal modo in cui ha portato avanti il suo ruolo, lasciando trasparire un senso di orgoglio.

Helena Prestes si espone su Laura Pausini post Cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali, ecco la riflessione della modella. Uscire dal Grande Fratello non è un finale, è un’eco. Per Helena Prestes, quel dopo non somiglia a una discesa dal palco, ma a un cambio di luce: meno neon, più controluce. Tra un progetto e l’altro, nel tempo sospeso che segue il reality, Helena impara a camminare senza copione, con addosso ancora gli sguardi di milioni di persone e davanti una strada tutta da riscrivere. Leggi anche Elisabetta Gregoraci spegne le candeline (e conquista ancora tutti) Tra un progetto e l’altro, Prestes fa una cosa controcorrente: metabolizza. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Helena Prestes si espone su Laura Pausini, ecco la riflessione della modella

Approfondimenti su Helena Prestes Lauraa Pausini

Helena Prestes e Javier Martinez sono pronti a tornare in TV, questa volta per mettersi alla prova in nuove sfide.

Helena Prestes si schiera con fermezza al fianco di Alfonso Signorini, dimostrando il suo sostegno nel momento di turbolenza che lo coinvolge.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Helena Prestes Lauraa Pausini

Helena Prestes si espone su Laura Pausini, ecco la riflessione della modellaUscire dal Grande Fratello non è un finale, è un’eco. Per Helena Prestes, quel dopo non somiglia a una discesa dal palco, ma a un cambio di luce: meno neon, più controluce. Tra un progetto e l’altro, ... 361magazine.com

Grande Fratello, Helena Prestes sorprende Javier Martinez con una dedica d’amore: Avere te nella mia vita è la cosa migliore che potessi desiderareGrande Fratello, Helena Prestes sorprende Javier Martinez con una dedica d’amore: Avere te nella mia vita è la cosa migliore che potessi desiderare. isaechia.it

Helena Prestes e Javier Martinez, il primo anniversario per la ex gieffina è l'occasione per dichiararsi ancora al suo uomo: «Avere te nella mia vita è la cosa migliore che potessi desiderare». E lui risponde: «Ti amo cavalla pazza» - https://www.eva3000.com/h facebook