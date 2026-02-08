Hamas non rinunciamo alle armi né accettiamo un governo straniero

Khaled Mashaal, leader di Hamas, ha ribadito che l’organizzazione non smetterà di usare le armi e non accetterà un governo straniero a Gaza. Durante una conferenza a Doha, ha detto chiaramente che non cambieranno posizione e che continueranno a resistere, respingendo le pressioni di Stati Uniti e Israele.

Parlando in una conferenza a Doha, il leader di Hamas Khaled Mashaal ha affermato che l'organizzazione terroristica non rinuncerà alle proprie armi né accetterà un intervento straniero a Gaza, respingendo le richieste degli Stati Uniti e di Israele. «Criminalizzare la resistenza, le sue armi e coloro che l’hanno portata avanti è qualcosa che non possiamo accettare», ha detto, Mashaal e ha invitato il Board of Peace ad adottare un «approccio equilibrato», che consenta la ricostruzione di Gaza e il flusso di aiuti, avvertendo che Hamas «non accetterà un governo straniero». Lo riferiscono i media arabi e israeliani. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Hamas, non rinunciamo alle armi né accettiamo un governo straniero Approfondimenti su Hamas Doha Hamas: no disarmo né governo straniero Khaled Meshaal, uno dei leader di Hamas all’estero, ha chiarito che il gruppo non intende smantellare le armi né lasciar entrare un governo straniero a Gaza. Hamas: "Non rinunceremo alle armi" Abu Obeida, portavoce dell'ala militare di Hamas, ha dichiarato che il gruppo non rinuncerà all’uso delle armi, in attesa dell’esito dell’incontro tra Trump e Netanyahu su Gaza. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Hamas Doha Argomenti discussi: Gaza, lo stallo della fase due: Hamas nega il disarmo e rivendica il controllo dell’enclave; Gaza, il disarmo fantasma: perché Hamas smentisce il piano Usa-Israele; Hamas: Mai accettato di disarmare; Trump minaccia l’Iran che non vuole rinunciare al programma nuceleare: Preoccupatevi. Hamas: «Non rinunciamo alle armi e non accetteremo governo straniero»Parlando in una conferenza a Doha, il leader di Hamas Khaled Mashaal ha affermato che l’organizzazione oltranzista palestinese non rinuncerà alle proprie armi né accetterà un intervento straniero a ... ilsole24ore.com Hamas, non rinunciamo alle armi né accettiamo un governo stranieroParlando in una conferenza a Doha, il leader dell'organizzazione Khaled Mashaal ha respinto le richieste di Stati Uniti e Israele ... gazzettadelsud.it LA MISSIONE FLOTILLA SALPA A MARZO. ISRAELE AMMETTE: NAVI NON DI HAMAS No ai familiari delle vittime di rifarsi sulle barche fermate di Riccardo Antoniucci e Alessandro Mantovani FQ - 06.02.2026 - Adesso c’è una data, domenica 29 marzo, per l facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.