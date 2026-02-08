Hamas non rinunciamo alle armi né accettiamo un governo straniero

Khaled Mashaal, leader di Hamas, ha ribadito che l’organizzazione non smetterà di usare le armi e non accetterà un governo straniero a Gaza. Durante una conferenza a Doha, ha detto chiaramente che non cambieranno posizione e che continueranno a resistere, respingendo le pressioni di Stati Uniti e Israele.

Parlando in una conferenza a Doha, il leader di Hamas Khaled Mashaal ha affermato che l'organizzazione terroristica non rinuncerà alle proprie armi né accetterà un intervento straniero a Gaza, respingendo le richieste degli Stati Uniti e di Israele. «Criminalizzare la resistenza, le sue armi e coloro che l’hanno portata avanti è qualcosa che non possiamo accettare», ha detto, Mashaal e ha invitato il Board of Peace ad adottare un «approccio equilibrato», che consenta la ricostruzione di Gaza e il flusso di aiuti, avvertendo che Hamas «non accetterà un governo straniero». Lo riferiscono i media arabi e israeliani. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Hamas: no disarmo né governo straniero

Khaled Meshaal, uno dei leader di Hamas all’estero, ha chiarito che il gruppo non intende smantellare le armi né lasciar entrare un governo straniero a Gaza.

Hamas: "Non rinunceremo alle armi"

Abu Obeida, portavoce dell'ala militare di Hamas, ha dichiarato che il gruppo non rinuncerà all’uso delle armi, in attesa dell’esito dell’incontro tra Trump e Netanyahu su Gaza.

