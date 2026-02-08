Da settimane circolano voci su un possibile ritorno di Half-Life 3. Questa volta, alcuni riferimenti sono spuntati nell’ultimo aggiornamento di Deadlock, un gioco indie che ha attirato l’attenzione dei fan. Non ci sono conferme ufficiali, ma la presenza di questi dettagli ha riacceso le speranze tra gli appassionati. Ora si aspettano sviluppi concreti, mentre il mistero intorno al titolo di Valve rimane fitto.

Half-Life 3 continua a vivere sospeso tra mito e realtà, con voci che si rincorrono da oltre vent’anni. L’ultimo rumor è però particolarmente recente e si inserisce nella nuova ondata di indiscrezioni che vorrebbero il progetto ancora in sviluppo. Tutto nasce da un aggiornamento di Deadlock, titolo Valve mai presentato ufficialmente, all’interno del quale sarebbero comparsi riferimenti a “ HLX ”, sigla che la community associa da tempo al terzo capitolo di Half-Life. A riportare la scoperta è stato Gabe Follower, data miner specializzato nei giochi Valve, che ha segnalato su X la presenza di questi riferimenti nei file dell’ultimo update di Deadlock. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Half-Life 3, alcuni riferimenti sono spuntati nell’ultimo aggiornamento di Deadlock?

