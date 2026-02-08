L’Italia si conferma terza nel pattinaggio di figura ai Giochi di Milano Cortina 2026, grazie ai punti portati da Charléne Guignard e Marco Fabbri. I due atleti italiani hanno dimostrato solidità e competenza sul ghiaccio, contribuendo in modo decisivo al risultato della squadra. La loro performance ha rafforzato la posizione del nostro paese in una gara molto combattuta.

L’Italia si affida alla grande bellezza di Charléne Guignard e Marco Fabbri e guadagna punti preziosi al Team Event di pattinaggio di figura valido per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. I veterani del movimento italiano si sono ben comportati in occasione della free dance, strappando un’ottima seconda posizione distanziandosi ulteriormente dalle dirette inseguitrici per il bronzo Canada e soprattutto Georgia. Prestazione consistente e convincente quella degli allievi di Barbara Fusar Poli, i quali hanno sfoggiato il loro meraviglioso free program interpretato sulle note di “ Diamanti ” di Giorgia, partitura particolarmente adatta al loro stile. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Guignard/Fabbri solidi: punti di peso nella danza, l’Italia consolida il 3° posto!

Charlene Guignard e Marco Fabbri hanno ottenuto la medaglia d'argento ai Campionati Europei di danza, aggiungendo un nuovo riconoscimento alla loro carriera.

Oggi arriva una grande notizia dalle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: l’Italia si trova in testa al medagliere.

