Guerra fredda sul filobus | alle accuse di Salvemini Poli Bortone replica tra regole e milioni

Il dibattito tra Salvemini e Poli Bortone si accende di nuovo a Lecce. Le accuse si susseguono, tra regole da rispettare e milioni di euro in gioco. La discussione si concentra sul futuro del filobus, che diventa il simbolo di una guerra politica che non si ferma. La città resta in attesa di chiarimenti, mentre le parole si fanno sempre più dure.

LECCE – Il clima politico a Lecce si scalda attorno a un mezzo di trasporto che, paradossalmente, dovrebbe muoversi silenzioso: il filobus. Al centro della contesa non ci sono solo i cavi aerei o i percorsi urbani, ma lo strumento democratico del referendum abrogativo. Da una parte, Carlo.🔗 Leggi su Lecceprima.it Approfondimenti su Lecce Filobus Referendum sul filobus, Rotundo sfida Poli Bortone: “Non togliete la parola ai leccesi” Il referendum sul potenziamento della rete filoviaria di Lecce rappresenta un tema di dibattito pubblico, con posizioni contrastanti tra coloro che sostengono e chi invece si oppone all'iniziativa. Accuse incrociate FdI-PD: "guerra fredda" sul cambio di questore La nomina del nuovo questore di Roma, Gaetano Bonaccorso, ha scatenato una disputa politica tra Fratelli d'Italia e il Partito Democratico. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Lecce Filobus Guerra fredda sul filobus: alle accuse di Salvemini, Poli Bortone replica tra regole e milioniTra accuse di boicottaggio e richiami alla legalità, la sfida sulla partecipazione popolare spacca Palazzo Carafa. In gioco 118 milioni di euro per la mobilità: l'opposizione chiede il voto dei cittad ... lecceprima.it LA SINDACA HA DECISO: IL REFERENDUM NON S'HA DA FARE Come previsto: la Sindaca Poli Bortone non vuole che si svolga il referendum per dare ai leccesi la possibilità di esprimersi sul potenziamento del filobus. Fa bocciare l'ordine del giorno prese facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.