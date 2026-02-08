Guardiagrele | Sicurezza verificata alla scuola Cappuccini lunedì riapertura regolare dopo l’emergenza controsoffitto

La scuola Cappuccini di Guardiagrele riapre lunedì dopo aver verificato la sicurezza. L’edificio è stato evacuato venerdì mattina a causa di un controsoffitto che aveva sollevato preoccupazioni, ma i controlli hanno confermato che ora si può tornare in classe senza rischi. Gli studenti torneranno a seguire le lezioni come previsto.

La scuola Cappuccini di Guardiagrele riaprirà regolarmente le sue porte agli studenti lunedì 9 febbraio, dopo una breve, ma intensa, emergenza che ha visto l’evacuazione dell’edificio nella mattinata di venerdì 6. La decisione di riaprire è stata presa a seguito di un’accurata verifica dei controsoffitti di tutte le aule, in particolare dell’aula che ha dato l’allarme, la prima A, dove sono stati riscontrati dei difetti nei tasselli di fissaggio. L’episodio, che ha destato preoccupazione tra le famiglie, si è concluso con un esito positivo, rassicurando la comunità scolastica e le autorità locali sulla sicurezza dell’edificio.🔗 Leggi su Ameve.eu

