Grottaminarda protagonista alla Milano-Cortina 2026
Grottaminarda si fa notare alla Milano-Cortina 2026. La giovane Ivana De Luca, studentessa di 21 anni, ha portato la Torcia Olimpica a Milano, in uno degli ultimi tratti del percorso di 63 giorni. La sua presenza apre ufficialmente i festeggiamenti prima della grande cerimonia di apertura allo Stadio San Siro.
Grottaminarda presente, attraverso la studentessa Ivana De Luca, alla Milano-Cortina 2026: la 21enne ha portato la Torcia Olimpica a Milano, in uno degli ultimi tratti del lungo tragitto di 63 giorni, prima dell'arrivo allo Stadio San Siro per la straordinaria cerimonia di apertura dei XXV Giochi.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Approfondimenti su Grottaminarda Milano Cortina
Artistic director casertano protagonista alla cerimonia di Milano-Cortina 2026
Gennaro Emiliano Girasole, nato a Caserta, si prepara a fare il suo debutto alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026.
Tre nuovi ambasciatori olimpici: Grottaminarda rappresentata da tre tedofori a Milano-Cortina 2026
Tre giovani di Grottaminarda sono stati scelti come ambasciatori olimpici per portare la Torcia di Milano-Cortina 2026.
Spot Rai Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026
Olimpiadi Milano-Cortina, raffica di cadute: un'altra atleta portata via in elicottero facebook
Milano-Cortina 2026: Breezy Johnson trionfa, ma la caduta di Lindsey Vonn oscura la festa dello sci americano #MilanoCortina2026 #SciAlpino x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.