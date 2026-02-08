Grosso dopo Sassuolo Inter | Le ingenuità si pagano a caro prezzo Complimenti a loro Questo il punto positivo

Dopo il pesante 5-0 contro il Sassuolo, Antonio Grosso non ha nascosto le sue critiche. L’allenatore ha detto che le ingenuità si pagano a caro prezzo e ha fatto i complimenti alla squadra avversaria. Poi ha aggiunto che, nonostante tutto, c’è anche un aspetto positivo da evidenziare.

Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo, ha commentato a caldo la pesante sconfitta contro l' Inter al Mapei Stadium, una "manita" che ha bloccato il cammino dei neroverdi verso un risultato positivo. Intervistato da DAZN, Grosso ha analizzato la prestazione della sua squadra, soffermandosi sulle difficoltà emerse e sulle lezioni da trarre da questa esperienza. L'ANALISI DEL MATCH E IL MISTERO DELLE INGENUITÀ – «Matic è grande, sa di aver commesso un'ingenuità e in queste partite le ingenuità le paghi a caro prezzo.

Fabio Grosso non nasconde la delusione dopo la sconfitta contro l’Inter.

