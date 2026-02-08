Grosseto saluta Roberto Tassi | agronomo e musicista una vita tra campi e note di jazz e flauto

Grosseto dice addio a Roberto Tassi, agronomo e musicista, che si è spento lasciando un vuoto tra i campi e le note di jazz. Tassi, conosciuto in città per il suo lavoro in agricoltura e per la passione per il flauto, ha attraversato diverse sfere della vita con entusiasmo. La sua scomparsa ha colpito amici e familiari, che ricordano un uomo di grande talento e umanità.

Grosseto piange la scomparsa di Roberto Tassi, figura poliedrica che ha lasciato un segno indelebile sia nel mondo dell'agricoltura che in quello della musica. Il perito agrario e appassionato musicista si è spento il 5 febbraio all'età di 70 anni, gettando nel dolore la comunità grossetana. La notizia della sua scomparsa, giunta in queste ore, ha suscitato un'ondata di cordoglio e ricordi, testimonianza della stima e dell'affetto che Tassi aveva saputo conquistare nel corso di una vita dedicata al lavoro, alla passione e all'impegno civile. Roberto Tassi era un punto di riferimento per molti professionisti del settore agrario, grazie alla sua competenza e alla sua disponibilità al dialogo.

