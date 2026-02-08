Grattacielo verso lo sgombero L’appello dell’amministratore

Il condominio di Ferrara, in particolare le torri A e C, si prepara allo sgombero. L’amministratore, Francesco Donazzi, ha chiesto agli inquilini di lasciare gli appartamenti entro questa settimana, mettendo in allarme l’intera comunità. La situazione resta tesa, con i residenti che cercano di capire come muoversi.

Il Grattacielo di Ferrara è sull'orlo di uno sgombero definitivo, con l'amministratore di condominio, Francesco Donazzi, che lancia un appello urgente agli inquilini delle torri A e C: lasciare gli immobili entro la settimana. A oltre due settimane dall'ordinanza del sindaco che ha dichiarato inagibili anche queste strutture, in seguito all'incendio che ha colpito la torre B l'11 gennaio, la situazione si fa sempre più critica, spingendo verso una soluzione drastica che riguarda centinaia di persone e diverse attività commerciali. La richiesta, per quanto formulata senza allarmismi, sottolinea la stringenza dei tempi e la necessità di agire tempestivamente per evitare complicazioni legate alla sicurezza e alla gestione dello sgombero.

Il Grattacielo si prepara allo sgombero totale, con le torri A e C ormai dichiarate inagibili.

