Grande rammarico È al guinzaglio di Palazzo Chigi Pucci diventa un caso in Rai

Andrea Pucci ha deciso di lasciare il ruolo di co-conduttore a pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo. La sua scelta ha sorpreso molti, considerando la sua presenza annunciata e le aspettative intorno all’evento. La Rai ora cerca di capire come gestire questa assenza improvvisa, mentre il comico romano si concentra su altri progetti. La decisione di Pucci ha generato discussioni tra gli addetti ai lavori e i fan che aspettavano di vederlo sul palco.

Alla fine, Andrea Pucci, ha rinunciato a essere uno dei co-conduttori della prossima edizione del festival di Sanremo. L’ha annunciato lui stesso con un comunicato nel quale non nasconde la polemica e il dispiacere per essere stato portato a prendere questa decisione a seguito delle polemiche che sono esplose, anche a livello politico, a seguito dell’annuncio della sua presenza sul palco del teatro Ariston. La Rai ha espresso "grande rammarico per la decisione di Andrea Pucci”, comprendendo il contesto nel quale è maturata la scelta di Pucci, la Rai ha espresso “preoccupazione per il clima d'intolleranza e di violenza verbale generato nei confronti di un artista che ha fatto della satira e della comicità non conformiste il suo modo di esprimere libertà di pensiero”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

La Rai esprime il suo dispiacere per la rinuncia di Andrea Pucci al Festival di Sanremo.

Andrea Pucci rinuncia a condurre il Festival di Sanremo 2026.

