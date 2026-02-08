golf reed fa doppietta in stagione suo il qatar masters

Patrick Reed conquista anche il Qatar Masters, portando a casa una doppietta in stagione. Dopo aver vinto il Dubai Desert Classic e aver chiuso secondo al Bahrain Championship, l’americano si impone con sicurezza a Doha, lasciando a due colpi lo scozzese Calum Hill, che si ferma in seconda posizione. Un’altra vittoria importante per Reed, che continua a dominare sui campi del circuito.

Altra incredibile prestazione dello statunitense Patrick Reed che, dopo aver vinto il Dubai Desert Classic ed essere arrivato 2º al Bahrain Championship, si impone anche al Qatar Masters staccando lo scozzese Calum Hill, fermo in seconda posizione, di ben 2 colpi. Reed ha girato con uno score complessivo di 65-67-70-70 mettendo fin dai primi giorni di gara un bel distacco tra sè e il resto della classifica. Il -16 totale dello statunitense gli vale il 2º titolo in stagione sul Dp World Tour e il 5º in totale tra i tornei co-sponsorizzati tra il circuito europeo e quello americano. Reed ha infatti vinto anche il The Masters nel 2018, il WGC Mexico Championship nel 2020 e il WGC Cadillac Championship nel 2014. 🔗 Leggi su Oasport.it

