Gol Isaksen | altra doccia gelata per la Juventus la Lazio rientra dagli spogliatoi e raddoppia subito

La Lazio torna in vantaggio subito dopo l’intervallo, questa volta con un gol di Isaksen. La Juventus fa fatica a reagire, e il raddoppio biancoceleste arriva grazie a un errore di Cambiaso, che lascia spazio al sinistro sotto la traversa. La partita si mette male per i bianconeri, che devono rincorrere già dal primo minuto della ripresa.

Gol Isaksen, raddoppio biancoceleste al 47?: errore decisivo di Cambiaso, sinistro sotto la traversa che non lascia scampo a Di Gregorio. Se l'intervallo doveva servire a schiarire le idee e riorganizzare l'assalto per recuperare lo svantaggio, l'inizio del secondo tempo si trasforma in un vero e proprio incubo a occhi aperti per la Juventus. Pronti, via e al minuto 47? la Lazio trova la via del raddoppio, sferrando un colpo da ko che manda la squadra di Luciano Spalletti al tappeto proprio nel momento in cui doveva partire la reazione d'orgoglio. L'Allianz Stadium, che si aspettava un approccio feroce per ribaltare l'1-0 firmato da Pedro, piomba nel gelo più totale di fronte a un avvio disastroso.

Dopo la recente sconfitta contro il Cagliari, Paolo Condò ha commentato su Sky come questa partita rappresenti una battuta d’arresto per la Juventus.

