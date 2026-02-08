Sofia Goggia conquista il bronzo nella discesa libera ai Giochi di Milano-Cortina. La sciatrice italiana si mette in mostra sulla Olympia delle Tofane, regalando una gara emozionante. Intanto, Federica Brignone, a nove mesi da un grave infortunio, si piazza decima. Due storie diverse, ma entrambe dimostrano la forza e la determinazione degli atleti italiani.

Una grande Sofia Goggia conquista la medaglia di bronzo nella discesa libera dei Giochi olimpici di Milano-Cortina, sulla Olympia delle Tofane. Quarta medaglia della spedizione italiana. L’azzurra partita con il pettorale numero 15, è scesa dopo l’infortunio della Vonn ed è andata giù al massimo chiudendo alle spalle della statunitense Breezy Johnson oro con il tempo di 1:36.10 e la tedesca Emma Aicher argento a +0.04. Per la Goggia un ritardo di +0.59 dalla Johnson. Per la campionessa bergamasca è la terza medaglia olimpica dopo l’oro di PyeongChang 2018 e l’argento di Pechino 2022. Sesto posto per Laura Pirovano, decimo per Federica Brignone, impresa eroica a nove mesi dal terribile infortunio alla gamba, e undicesima Nicol Delago. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Goggia, meravigliosa faccia di bronzo (video). Eroica Brignone: decima a nove mesi dal crack

Sofia Goggia conquista il suo terzo podio consecutivo alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Sofia Goggia torna a salire sul podio alle Olimpiadi invernali.

