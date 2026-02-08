Goggia e un bronzo da collezione | È il massimo che potevo fare

Il bronzo può bastare. La terza medaglia olimpica di Sofia Goggia è quella che mancava alla collezione. E per come è arrivata, è veramente un dono. La dedica è per Elena Fanchini, la ex compagna di squadra morta per un tumore l'8 febbraio di 3 anni fa. "L'ho pensata prima di partire" dice Sofia. "E questa medaglia, viste le condizioni, è il massimo che potevo fare".  Goggia spiega: "Da anni tutti mi fanno domande su questa gara. Essere di nuovo sul podio, per la terza Olimpiade di fila è qualcosa di speciale. Di questo sono molto contenta. So che la mia prestazione non è stata perfetta, guardando solo la sciata ci sono state tante imperfezioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

