Goggia e un bronzo da collezione | È il massimo che potevo fare
Il bronzo può bastare. La terza medaglia olimpica di Sofia Goggia è quella che mancava alla collezione. E per come è arrivata, è veramente un dono. La dedica è per Elena Fanchini, la ex compagna di squadra morta per un tumore l'8 febbraio di 3 anni fa. "L'ho pensata prima di partire" dice Sofia. "E questa medaglia, viste le condizioni, è il massimo che potevo fare". Goggia spiega: "Da anni tutti mi fanno domande su questa gara. Essere di nuovo sul podio, per la terza Olimpiade di fila è qualcosa di speciale. Di questo sono molto contenta. So che la mia prestazione non è stata perfetta, guardando solo la sciata ci sono state tante imperfezioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
LIVE Sci alpino, Discesa femminile Cortina 2026 in DIRETTA: Sofia Goggia completa la collezione ed è bronzo! Grave infortunio per Vonn
Questa mattina a Cortina si è corsa la discesa femminile di sci alpino, ultima prova prima dei Giochi del 2026.
Argomenti discussi: Sofia Goggia, sorridente col bronzo: rivivi la premiazione e l’abbraccio con Malagò; Sofia Goggia, perché è solo un bronzo e perché non è poco, fin qui; Olimpiadi Milano Cortina 2026, risultati oggi: Goggia e Dalmasso bronzo. Argento staffetta biathlon; Milano Cortina 2026. Discesa libera femminile, Goggia: Mi mancava il bronzo ma preferivo l’oro.
Goggia e un bronzo da collezione: È il massimo che potevo fareSofia dedica la medaglia a Elena Fanchini, morta tre anni fa, e non si ferma qui: Guardo ai prossimi giorni con fiducia, ho belle carte da giocare ... msn.com
Goggia non trattiene l'emozione: Bronzo ultimo colore che mi mancava. Sono un po' dispiaciuta, ma...La sciatrice azzurra ha conquistato la medaglia di bronzo ai Giochi di Milano-Cortina nella discesa libera femminile. A trionfare è stata Breezy Johnson ... tuttosport.com
Milano Cortina, Sofia Goggia premiata con la medaglia di bronzo nella libera alle Tofane. Prima la statunitense Johnson facebook
MILANO CORTINA | Sofia Goggia dopo il bronzo nella discesa libera di Cortina: 'Tre Olimpiadi sempre a medaglia è qualcosa di grande. Un po' dispiaciuta, anche l'attesa per la caduta di Vonn non ha aiutato'. #ANSA x.com
